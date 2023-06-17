В Кременчуге произошла утечка аммиака: что происходит
В Кременчуге Полтавской области на мясокомбинате произошла утечка аммиака. Двое работников госпитализированы.
Об этом в Facebook проинформировал Кременчугский городской совет.
Инцидент произошел 17 июня на местном предприятии Кременчугский мясокомбинат.
— В результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом — отравление парами аммиака, состояние средней тяжести, — говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийная бригада прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Специалисты сделали забор проб воздуха. Аммиака в воздухе не зафиксировано.
— Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы жизни и здоровью населения, — отмечают в горсовете.
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