В Кременчуге произошла утечка аммиака: что происходит

В Кременчуге Полтавской области на мясокомбинате произошла утечка аммиака. Двое работников госпитализированы.

Об этом в Facebook проинформировал Кременчугский городской совет.

Инцидент произошел 17 июня на местном предприятии Кременчугский мясокомбинат.

— В результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом — отравление парами аммиака, состояние средней тяжести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная бригада прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Специалисты сделали забор проб воздуха. Аммиака в воздухе не зафиксировано.

— Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы жизни и здоровью населения, — отмечают в горсовете.

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