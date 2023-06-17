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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Кременчуге произошла утечка аммиака: что происходит

В Кременчуге произошла утечка аммиака: что происходит

В Кременчуге Полтавской области на мясокомбинате произошла утечка аммиака. Двое работников госпитализированы.

Об этом в Facebook проинформировал Кременчугский городской совет.

Инцидент произошел 17 июня на местном предприятии Кременчугский мясокомбинат.

— В результате аварии пострадали два работника, которых доставили в больницу с диагнозом — отравление парами аммиака, состояние средней тяжести, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийная бригада прекратила утечку аммиака и локализовала аварию. Специалисты сделали забор проб воздуха. Аммиака в воздухе не зафиксировано.

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—  Авария имела объектовый уровень, химически опасное вещество не попало за пределы предприятия, поэтому нет угрозы жизни и здоровью населения, — отмечают в горсовете.

Кременчуг, Полтавская область
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