В Крыму оккупанты разместили комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Балл
Во временно оккупированном Крыму Россия разместила береговой мобильный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Бал.
Об этом сообщается в Telegram-канале Крымский ветер.
— На подъезде к Севастополю сегодня замечена пусковая установка комплекса Бал, — говорится в сообщении.
Справка. Бал — это российская мобильная береговая ракетная система, оснащенная противокорабельной ракетой Х-35. Основное предназначение комплекса заключается в контроле территориальных вод и проливных зон, а также в обеспечении защиты военно-морских баз, других объектов на берегу и побережья.
Ракетная система также предназначена для обеспечения безопасности побережья на потенциально опасных направлениях высадки десантных сил. Ракета Х-35 имеет дальность поражения в 120 километров, а модификация Х-35У может бить по целям на расстоянии до 260 километров.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк