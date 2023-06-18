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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Крыму оккупанты разместили комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Балл

Керченський міст
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Крыму Россия разместила береговой мобильный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Бал.

Об этом сообщается в Telegram-канале Крымский ветер.

— На подъезде к Севастополю сегодня замечена пусковая установка комплекса Бал, — говорится в сообщении.

В Крыму оккупанты разместили комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Балл

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Справка. Бал — это российская мобильная береговая ракетная система, оснащенная противокорабельной ракетой Х-35. Основное предназначение комплекса заключается в контроле территориальных вод и проливных зон, а также в обеспечении защиты военно-морских баз, других объектов на берегу и побережья.

Ракетная система также предназначена для обеспечения безопасности побережья на потенциально опасных направлениях высадки десантных сил. Ракета Х-35 имеет дальность поражения в 120 километров, а модификация Х-35У может бить по целям на расстоянии до 260 километров.

Война в Украине, Крым
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В Крыму оккупанты разместили комплекс с противокорабельной ракетой Х-35 Балл
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