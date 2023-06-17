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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Правительство готовит закон о новом статусе английского и облегчении его изучения – Шмыгаль

Денис Шмигаль

Правительство готовит закон о закреплении английского как языка международного общения и нарабатывает решения для повышения доступности в его изучении.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что провел совещание по вопросу английского языка с участием Минцифры и Минкульта.

— Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения. В то же время нарабатываются решения, которые сделают изучение английского более доступным для всех желающих, — написал он.

По словам Шмыгаля, после победы начнется масштабный проект восстановления Украины, правительство ожидает прихода ряда иностранных компаний и инвесторов, которые будут развивать здесь свой бизнес и создавать рабочие места.

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— Английский язык открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам, высшей заработной плате. Эти преимущества должны получить и украинцы, что поможет утверждению Украины как регионального лидера, – отметил он.

Фото: Денис Шмыгаль

Война в Украине, Денис Шмыгаль
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