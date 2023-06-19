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Украина
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Совершенно неадекватно воспринимает процессы: ОП о словах Пескова о “демилитаризации” Украины

Совершенно неадекватно воспринимает процессы: ОП о словах Пескова о “демилитаризации” Украины
Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины отреагировали на слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина о том, что Россия якобы во многом добилась цели “демилитаризировать” Украину.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что они оценивают Дмитрия Пескова как человека, который говорит совершенно не скоординированные с реальным миром вещи.

– Все, что говорит Песков, нужно абсолютно четко воспринимать как невозможность проводить какие-либо переговоры с такими людьми. Потому что они абсолютно неадекватно воспринимают происходящие процессы, — сказал он в интервью Майклу Наки.

При этом Подоляк отметил, что нельзя точно сказать, что именно РФ подразумевает под демилитаризацией.

– Возможно, они имели в виду уничтожение старого советского оружия, на обслуживании которого Россия зарабатывала очень много денег. И они просто хотели потерять этот рынок, – отметил Подоляк.

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По его мнению, Украина провела феноменальное перевооружение, на которое в мирное время ушло бы более 10 лет.

– Я думаю, что мы закончим даже во время войны полное перевооружение. И нам советский стандарт не нужен будет, – добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Пескова, Лукашенко или Медведева можно слушать в качестве стендапа, ведь в политических вопросах они лишь показывают всем, какими управленцами являются.

Война в Украине, Дмитрий Песков, Михаил Подоляк, Росія
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