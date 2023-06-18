КамАЗ полностью забит трупами: оккупант рассказал о больших потерях в ЧВК Вагнер

В ЧВК Вагнер набирают новых наемников из-за больших потерь на войне в Украине.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с женой, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Жена россиянина рассказала, что в почтовом ящике нашла приглашение в ряды ЧВК Вагнер.

Наемникам обещают “лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страхование здоровья и жизни, гарантию всех выплат, обеспечение современной спецодеждой, лучшим снаряжением и вооружением”.

— На зонах, короче, очень мало людей осталось, которые им подходят, и они сейчас начинают искать везде, где непоподя. Большие потери просто у Вагнера. Знакомый, который сейчас в Вагнере, сказал, что он, бл*, на машине катается, он более 15 рейсов делает в день — полностью камАЗ забит трупами, — рассказал оккупант.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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