КамАЗ полностью забит трупами: оккупант рассказал о больших потерях в ЧВК Вагнер
В ЧВК Вагнер набирают новых наемников из-за больших потерь на войне в Украине.
Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор оккупанта с женой, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны.
Жена россиянина рассказала, что в почтовом ящике нашла приглашение в ряды ЧВК Вагнер.
Наемникам обещают “лучшую подготовку с высококвалифицированными инструкторами, страхование здоровья и жизни, гарантию всех выплат, обеспечение современной спецодеждой, лучшим снаряжением и вооружением”.
— На зонах, короче, очень мало людей осталось, которые им подходят, и они сейчас начинают искать везде, где непоподя. Большие потери просто у Вагнера. Знакомый, который сейчас в Вагнере, сказал, что он, бл*, на машине катается, он более 15 рейсов делает в день — полностью камАЗ забит трупами, — рассказал оккупант.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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