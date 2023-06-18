Россия снова обстреляла Сумщину: погибли отец и сын

18 июня в результате артиллерийских обстрелов города Белополье погибли гражданские лица — отец и сын.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

– Враг в очередной раз испытывает Сумщину. Российские террористы цинично применяют свое оружие против мирных людей, давно потеряв все человеческое. Враг еще раз подтвердил свои преступные намерения – уничтожить наш народ. У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет! Ответите обязательно. За каждую отнятую жизнь украинцев, – сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 480-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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