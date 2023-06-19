В Украине 19 июня ожидаются грозы, град и шквалы — ГСЧС

19 июня в ряде областей Украины ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Такое предупреждение опубликовала в Facebook ГСЧС Украины.

Непогода ожидается в западных областях, а также в Винницкой, Одесской и Житомирской областях. Предупреждается об I уровне опасности (желтый).

Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться.

Также ГСЧС настоятельно советует туристам воздержаться от походов в горы в Прикарпатье из-за непогоды.

Напомним, что ранее на Прикарпатье паводки размыли дороги в нескольких районах.

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