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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Зафиксировано 240 случаев: в странах ЕС забирают детей из семей украинских беженцев

Зафиксировано 240 случаев: в странах ЕС забирают детей из семей украинских беженцев
Фото: Depositphotos

В Офисе омбудсмена имеют информацию о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирают детей из семей украинских беженцев.

Об этом рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.

Она отметила, что такие случаи возникают из-за различий в законодательстве в европейских странах.

— Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи, — объяснила она.

По словам Сусловой, здесь есть недоработки со стороны Украины, поскольку гражданам должны были сообщить о процедурах, которые необходимо сделать в европейских странах.

— Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы те, кто попал в такую ситуацию, получили правовую помощь и перевод. Потому что дальше, чтобы они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика, — сказала она.

Представительница омбудсмена объяснила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать их.

Также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.

В начале мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о нескольких десятках фактов изъятия детей из семей украинских беженцев.

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Источник: Радио Свобода
Беженцы, Война в Украине, Російська агресія
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