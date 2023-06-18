Зафиксировано 240 случаев: в странах ЕС забирают детей из семей украинских беженцев
В Офисе омбудсмена имеют информацию о 240 случаях, когда социальные службы европейских стран забирают детей из семей украинских беженцев.
Об этом рассказала представитель омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирина Суслова.
Она отметила, что такие случаи возникают из-за различий в законодательстве в европейских странах.
— Например, это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе в Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи, — объяснила она.
По словам Сусловой, здесь есть недоработки со стороны Украины, поскольку гражданам должны были сообщить о процедурах, которые необходимо сделать в европейских странах.
— Мы работаем сейчас с международными организациями, чтобы урегулировать этот вопрос, и чтобы те, кто попал в такую ситуацию, получили правовую помощь и перевод. Потому что дальше, чтобы они могли представлять свои интересы в суде, они должны иметь адвоката и переводчика, — сказала она.
Представительница омбудсмена объяснила, что родственники детей, которых забрали европейские социальные службы, должны обязательно обратиться в консульский отдел и проинформировать их.
Также они могут обратиться в Офис уполномоченного по правам человека.
В начале мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о нескольких десятках фактов изъятия детей из семей украинских беженцев.