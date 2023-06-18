Залужный: Украинский отец — самый смелый, потому что защищает свою семью, дом и Родину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем отца.

— Украинский отец — самый смелый, потому что защищает свою семью, дом и Родину. Он — достойный пример для своих детей. Горд за каждого, — написал он в Telegram.

Официально День отца в Украине отмечают с 2019 года в третье воскресенье июня. В этом году праздник пришелся на 18 июня.

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