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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Зеленский в День отца: Пусть каждый папа вернется с передовой домой

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем отца, который в этом году отмечается 18 июня.

– Папа… Это слово каждый день звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: Папа! Чтобы наши отцы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа с передовой вернулся домой, – написал глава государства.

Глава страны поблагодарил каждого украинского отца, каждую украинскую семью за крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины.

Отметим, что официально День отца в Украине отмечают с 2019 года в третье воскресенье июня.

Праздник был введен ради укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей.

Война в Украине, Владимир Зеленский, День отца
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