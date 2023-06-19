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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Апелляционный суд оставил под стражей судью Тандыра, который сбил нацгвардейца

Апелляционный суд оставил под стражей судью Тандыра, который сбил нацгвардейца
Фото: Прокуратура Киева

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб нацгвардеец.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Соответствующее решение судом было принято в понедельник, 19 июня.

Таким образом, суд апелляционной инстанции в полном объеме отказал стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о ДТП?

Ночью 26 мая председатель одного из райсудов области за рулем Lexus совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии на одном из блокпостов в Киеве. Нацгвардеец от травм погиб на месте.

По данным прокуратуры, сразу после ДТП судья отказался от проверки на содержание алкоголя и наркотических веществ, хотя “имел визуальные клинические признаки опьянения”.

Впоследствии стало известно, что за рулем был судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр. У него принудительно отобрали биологические образцы и направили на экспертизу.

После этого Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей и отстранил его от правосудия.

В суде Тандыр свою вину признавал лишь частично. Утверждал, что якобы не был пьян в момент ДТП и не употреблял алкоголь накануне. 27 мая Тандыра отправили под стражу.

С 23-летним нацгвардейцем, у которого осталась жена и трое детей, попрощались в Тальном 28 мая.

Источник: Прокуратура Киева
Апеляційний суд, ДТП, Нацгвардия, Прокуратура, Суд
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