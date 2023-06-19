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Юлия Соколова, редактор ленты

Делегация ВСУ приняла участие в заседании командующих Вышеградской четверки: о чем говорили

Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки

Делегация Вооруженных сил Украины приняла участие в заседании командующих оперативных командований ВС стран Вышеградской четверки. В нее входят Словакия, Польша, Чехия и Венгрия.

Как сообщили в пресс-центре Командования Объединенных сил ВСУ, украинскую делегацию возглавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ходе заседания стороны обсудили:

  • войну в Украине, состояние и перспективы развития ситуации с безопасностью;
  • партнерские отношения;
  • пути поддержки нашей страны во время полномасштабного вторжения РФ.
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки
Сергій Наєв із командувачами Вишеградської четвірки

Как отметил генерал Наев, Украина высоко ценит поддержку стран Вышеградской четверки во время войны.

– Уверен, что возможные направления привлечения консультативно-совещательной и материально-технической помощи будут способствовать борьбе с российской агрессией, — добавил он.

На встрече поднимался вопрос об усилении военного сотрудничества между Командованием Объединенных сил ВСУ и оперативными командованиями стран-партнеров. По словам Наева, обмен опытом поможет найти новые решения и идеи для реализации стратегических планов Украины.

Командующие Вышеградской четверки заверили в безоговорочной поддержке Украины, которая борется за независимость и территориальную целостность.

Они подчеркнули, что безопасность в регионе возможна в случае консолидации совместных усилий, и вооруженные силы Вышеградской группы “готовы оказать необходимую помощь ВСУ”.

Как известно, Вышеградская группа (четверка) объединяет четыре центральноевропейские страны: Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. Она возникла в феврале 1991 года в венгерском городе Вышеград, после принятия Вышеградской декларации. Главной целью создания объединения была интеграция в евроатлантические структуры.

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Делегация ВСУ приняла участие в заседании командующих Вышеградской четверки: о чем говорили

Источник: Командование Объединенных сил ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Война в Украине, ВСУ, Польша, Російська агресія, Сергей Наев, Словакия, Венгрия, Чехия
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