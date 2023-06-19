Делегация ВСУ приняла участие в заседании командующих Вышеградской четверки: о чем говорили

Делегация Вооруженных сил Украины приняла участие в заседании командующих оперативных командований ВС стран Вышеградской четверки. В нее входят Словакия, Польша, Чехия и Венгрия.

Как сообщили в пресс-центре Командования Объединенных сил ВСУ, украинскую делегацию возглавил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ходе заседания стороны обсудили:

войну в Украине, состояние и перспективы развития ситуации с безопасностью;

партнерские отношения;

пути поддержки нашей страны во время полномасштабного вторжения РФ.

Как отметил генерал Наев, Украина высоко ценит поддержку стран Вышеградской четверки во время войны.

– Уверен, что возможные направления привлечения консультативно-совещательной и материально-технической помощи будут способствовать борьбе с российской агрессией, — добавил он.

На встрече поднимался вопрос об усилении военного сотрудничества между Командованием Объединенных сил ВСУ и оперативными командованиями стран-партнеров. По словам Наева, обмен опытом поможет найти новые решения и идеи для реализации стратегических планов Украины.

Командующие Вышеградской четверки заверили в безоговорочной поддержке Украины, которая борется за независимость и территориальную целостность.

Они подчеркнули, что безопасность в регионе возможна в случае консолидации совместных усилий, и вооруженные силы Вышеградской группы “готовы оказать необходимую помощь ВСУ”.

Как известно, Вышеградская группа (четверка) объединяет четыре центральноевропейские страны: Польшу, Чехию, Венгрию и Словакию. Она возникла в феврале 1991 года в венгерском городе Вышеград, после принятия Вышеградской декларации. Главной целью создания объединения была интеграция в евроатлантические структуры.

Источник: Командование Объединенных сил ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

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