Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
Срочно
Обстрел Киевщины: количество пострадавших возросло до семи, среди них двое детей
После резонанса: в Киеве отменили закупку сотен барабанов для укрытий
Горящие обломки падают на тротуар: в Белгороде загорелась многоэтажка
На свидание пришел с другом: в Сумах правоохранитель склонил к сексу 15-летнюю девушку
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию

Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию

Вооруженное нападение РФ на Швецию “нельзя исключать”, несмотря на то, что сейчас российская армия активно ведет войну в Украине.

Об этом говорится в отчете Комитета по обороне Швеции, с которым до его обнародования в понедельник ознакомилось шведское издание SVT.

Отмечается, что отчет называется “Allvarstid”, что буквально переводится как “время серьезности”. Источники издания утверждают, что это прямая отсылка к периоду 1939-1945 годов, когда Швеция находилась под такой же серьезной угрозой безопасности, как и сегодня.

— Общее мнение при подготовке заключалось в том, что сейчас это срочная угроза. Мы надеемся, что этот отчет пошлет сигналы структурам обороны, что сейчас “Серьезное время” теперь нужно браться за дело, – заявил источник издания.

В докладе говорится, что сухопутные войска России скованы в Украине, но, несмотря на это, в отношении Швеции существует несколько военных угроз.

Читайте также
Россия должна проиграть войну, иначе она нападет на другую страну – Дуда
Анджей Дуда

– Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. У России также есть возможность действовать силами спецназа, – говорится в отчете.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 18.06.2023
карта бойових дій на 13.06.2023
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Помощь от Красного Креста для ВПЛ: как получить
гроші держвиплати
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию
Мобилизация в Украине 2023: какие категории граждан не подлежат призыву
Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию
Видео
Ракеты от США и Британии, боеприпасы от Норвегии и Дании: итоги Рамштайна-13

Украина получит новую военную помощь, западная авиакоалиция по усилению обороны украинского неба расширяется. Уже начали работать над стартом ускоренной программы обучения украинских пилотов.

Петр Демьянчук
Спасаются запасами и скважинами: как выживают люди на Днепропетровщине без реки
Вода, кран
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (16.06.2023)
Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (16.06.2023)
Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (16.06.2023)
Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь