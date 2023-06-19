Нельзя исключать: в Минобороны оценили вероятность нападения РФ на Швецию
Вооруженное нападение РФ на Швецию “нельзя исключать”, несмотря на то, что сейчас российская армия активно ведет войну в Украине.
Об этом говорится в отчете Комитета по обороне Швеции, с которым до его обнародования в понедельник ознакомилось шведское издание SVT.
Отмечается, что отчет называется “Allvarstid”, что буквально переводится как “время серьезности”. Источники издания утверждают, что это прямая отсылка к периоду 1939-1945 годов, когда Швеция находилась под такой же серьезной угрозой безопасности, как и сегодня.
— Общее мнение при подготовке заключалось в том, что сейчас это срочная угроза. Мы надеемся, что этот отчет пошлет сигналы структурам обороны, что сейчас “Серьезное время” теперь нужно браться за дело, – заявил источник издания.
В докладе говорится, что сухопутные войска России скованы в Украине, но, несмотря на это, в отношении Швеции существует несколько военных угроз.
– Россия еще больше снизила порог для применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическому и военному риску. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной. У России также есть возможность действовать силами спецназа, – говорится в отчете.