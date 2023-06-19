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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты искусственно усложняют процессы регистрации смерти людей в результате подрыва Каховской ГЭС — Соболевский

затоплені Олешки

Россияне на оккупированной территории Херсонщины искусственно усложняют все процессы, связанные с регистрацией смерти людей именно от последствий подрыва Каховской ГЭС, для того, чтобы получить статистику более положительную для них, чтобы бездействие оккупационных властей не было доказано.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

– У нас есть информация, что по некоторым населенным пунктам ездят представители оккупационных властей, но единственное, что они спрашивают: есть ли трупы на вывоз. То есть если им говорят, что есть больной или пострадавший, их это не интересует. То есть это бригады, которые ездят собирают тела людей, животных, – сказал он.

Соболевский отметил, что больше всего от подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС пострадали Олешки.

Напомним, средний уровень воды на Херсонщине продолжает уменьшаться и уже опустился ниже метра, но пять населенных пунктов все еще частично подтоплены, это около 800 домов.

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Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонская область
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