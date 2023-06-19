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Валентина Чорна, редактор ленты

OSINT-портал Oryx закрывается — причина

танк Abrams випускає снаряд
Фото: Getty Images

OSINT-проект Oryx по подсчету военной техники, уничтоженной и захваченной во время боевых конфликтов, прекращает работу с 1 октября 2023 года.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Oryx.

— Изначально я завел блог Oryx 10 лет назад, чтобы избавиться от скуки. Я и не подозревал, что Oryx перерастет во всепоглощающий проект, которым он стал сегодня. Все мы работаем над статьями и списками в свободное время. Это не наша работа. Нам не платят. Хотя я надеялся, что наша деятельность когда-нибудь станет работой, этого не произошло, — говорится в сообщении.

По словам автора, проект перестал приносить ему удовольствие и теперь мешает найти счастье в жизни.

Сайт Oryx в 2013 году запустили нидерландцы Стейн Митцер и Йост Олиманс, которые ранее сотрудничали с расследовательским проектом Bellingcat.

Oryx анализировал боевые действия во время войны в Сирии, а после — в Нагорном Карабахе. Сайт стал широко известным после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

По фото и видео волонтеры проекта считали уничтоженную боевую технику сторон, учитывая только визуальное подтверждение из открытых источников.

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Война в Украине, Военная техника
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