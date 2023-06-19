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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Советские каски и голод: пленный под Бахмутом о ситуации в армии РФ

російський полонений

Пленный под Бахмутом, которого принудительно мобилизовали из оккупированной Горловки, рассказал о ситуации в российской армии и подготовке принудительно мобилизованных батальонов “ДНР”.

Видео допроса опубликовал генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

Пленный представился Денисом Сержей 1971 года рождения, родом из Горловки. Он из 269 отдельного стрелкового батальона.

По его словам, еще до полномасштабного вторжения ему позвонили с работы и сказали прийти в дом культуры шахты “Кочегарка”. Тех, кто пришел, погрузили в автобус и увезли, сказав, что на сборы. Там им выдали форму, оружие и каску советского образца. Однако вместо сборов их отвезли на позиции.

Он сказал, что почти год воевал в районе Зайцево, а потом соратника оккупантов перебросили в район Бахмута. На видео он добавил, что вместе с другими боевиками в основном капали на позициях траншеи и выносили раненых.

— Боеприпасов было мало, еда, первые дни вообще голодали, потом немножко наладилось, но совсем плохо. Мешок хлеба на всех, на 2-3 дня… Много гибнет людей, зачем оно надо всем, — сказал мужчина.

По словам пленного, дезертировать он не решался, поскольку имеет двух дочерей, которых нужно обеспечивать.

Сержа сказал, что в плен сдался сам, когда нес раненого. Он добавил, что в плену с ним обращаются хорошо и сразу оказали ему медицинскую помощь, накормили, напоили еще и угостили сигаретами.

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Советские каски и голод: пленный под Бахмутом о ситуации в армии РФ

Скриншот из видео Александра Сырского

Армия России, Война в Украине, Горловка, ДНР, Александр Сырский, полон
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