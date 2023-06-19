Уровень воды на Херсонщине продолжает снижаться, угрозы эпидемии нет — Соболевский

Средний уровень воды на Херсонщине продолжает уменьшаться и уже опустился ниже метра, но пять населенных пунктов все еще частично подтоплены, это около 800 домов.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он рассказал, что как только вода отходит, сразу начинают работать взрывотехники, около 30 бригад. Затем работают правоохранители, которые фиксируют убытки и последствия, уже потом заходят работники коммунальных служб, экологи и работники ГСЧС, которые откачивают воду из подвалов.

– Они обеспечивают уже ликвидацию этих последствий. Вывозят все, что вода оставила. В первую очередь это остатки, это биоотходы, которые отдельно вывозятся и уничтожаются, для того, чтобы у нас была нормальная эпидемическая ситуация. По состоянию на сейчас она контролируемая. Нет у нас оснований считать, что есть угроза эпидемии, – сказал Соболевский.

Он отметил, что все медицинские учреждения работают в состоянии повышенной готовности и обеспечены лекарствами, для того, чтобы оперативно реагировать на случай тяжелых инфекционных болезней.

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