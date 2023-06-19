Вода является опасной: Гуменюк о запрете купания в Черном море

В Одесской области запрещено купаться в Черном море из-за минно-взрывной опасности, а также ухудшения санитарно-эпидомиологической ситуации.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Специалисты оценивают воду, которая должна была быть использована для оздоровления и рекреации, как опасную. Показатели возбудителей многих направлений очень неблагоприятные. Принесение мусора к побережью продолжается, острова мусора еще дрейфуют в Черном море. Минно-взрывная никуда не делась, а к этому добавляется еще и загрязнение самой воды, — сказала она.

Гуменюк отметила, что на Херсонщине вода отходит, но и там уровень загрязнения и минно-взрывной опасности остается достаточно высоким.

— Нужно осознавать, что обмеление этих участков также создает дополнительную опасность. Там, где отходит вода на левом берегу, враг пытается вернуться на те позиции, пытается развернуть там свою артиллерию, усиливая обстрелы правого берега, — добавила она.

Ранее городской совет Одессы сообщил, что из-за существенного ухудшения качества воды все пляжи города признаны непригодными для купания.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.