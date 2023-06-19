Залужный показал кадры боев за Пятихатки Запорожской области

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео, как украинские военные освобождали Пятихатки Запорожской области.

— Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады освободили от российских оккупантов населенный пункт Пятихатки Запорожской области. Слава Украине и ее воинам! — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как по позициям и колоннам россиян мощно отрабатывают беспилотники и другие системы поражения.

В понедельник, 19 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими защитниками села Пятихатки в Запорожье.

Всего в течение двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны Украины освободили 8 населенных пунктов.

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