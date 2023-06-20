Число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС возросло до 21 человека — МВД
По состоянию на вторник, 20 июня, в результате подрыва Россией Каховской ГЭС погиб 21 человек.
Об этом в Facebook сообщает МВД.
В Херсонской области подтопленными все еще остаются 595 домов.
Также из-за обстрелов окупантов растет количество погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе пятеро — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – люди, которые помогали ликвидировать последствия подрыва ГЭС.
Ранее было известно о 18 погибших.
– Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но еще раз напоминаю о строгом запрете на вылов и потребление рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, отслеживающие такие факты, — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты на постоянной основе отбирают пробы воды, как технической, так и питьевой.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский