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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС возросло до 21 человека — МВД

Число жертв из-за подрыва Каховской ГЭС возросло до 21 человека — МВД
Фото: ГСЧС

По состоянию на вторник, 20 июня, в результате подрыва Россией Каховской ГЭС погиб 21 человек.

Об этом в Facebook сообщает МВД.

В Херсонской области подтопленными все еще остаются 595 домов.

Также из-за обстрелов окупантов растет количество погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе пятеро — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили ранения, из них 16 – люди, которые помогали ликвидировать последствия подрыва ГЭС.

Ранее было известно о 18 погибших.

– Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но еще раз напоминаю о строгом запрете на вылов и потребление рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, отслеживающие такие факты, — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты на постоянной основе отбирают пробы воды, как технической, так и питьевой.

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Потоп на Херсонщині

Война в Украине, загиблі, Каховська ГЕС
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