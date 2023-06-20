Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС

Подрыв плотины Каховской ГЭС был осуществлен Российской Федерацией сознательно. За полчаса до совершения теракта они начали отвод своих войск с объекта.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, есть много фактов, которые прямо свидетельствуют о том, как российские оккупанты взорвали плотину ГЭС.

— За полчаса по радиосети (россияне, — Ред.) вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время прибыла группа специального назначения и после этого произошло то, что произошло, — сказал Буданов.

Он добавил, что все подразделения оккупационных войск, которые находились рядом на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. Это событие застало их врасплох, как и всех остальных.

Войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Западные СМИ со ссылкой на экспертов писали, что причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

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