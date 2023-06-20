Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Подрыв плотины Каховской ГЭС был осуществлен Российской Федерацией сознательно. За полчаса до совершения теракта они начали отвод своих войск с объекта.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, есть много фактов, которые прямо свидетельствуют о том, как российские оккупанты взорвали плотину ГЭС.

— За полчаса по радиосети (россияне, — Ред.) вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. В это же время прибыла группа специального назначения и после этого произошло то, что произошло, — сказал Буданов.

Он добавил, что все подразделения оккупационных войск, которые находились рядом на самом деле не знали о том, что эта акция состоится. Это событие застало их врасплох, как и всех остальных.

Войска РФ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. После этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Западные СМИ со ссылкой на экспертов писали, что причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины.

Читайте также
Каховская ГЭС: СМИ показали фото авто со взрывчаткой на плотине за неделю до подрыва
Каховська ГЕС

Война в Украине, Каховська ГЕС, Кирилл Буданов, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
До $9 тыс. за пересечение границы: СБУ ликвидировала 5 новых схем побега “уклонистов”
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Российская армия заминировала пруд-охладитель Запорожской АЭС — Буданов
Кирило Буданов
Живой и здоровый: появились первые фото Буданова после фейков РФ о его “смерти”
Кирило Буданов
Масштабы затопления лесов после подрыва ГЭС превышают площадь лесов Исландии – ОПУ
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
РФ обстреляла спасателей в Херсоне, есть погибший – Ермак
Обстріл Херсону 16 червня 2023
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Дрон Punisher, рации Himera и многое другое: что показали на Inscience Conference 2023
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
Два интересных факта: Буданов рассказал детали подрыва россиянами ГЭС
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь