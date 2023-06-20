Физически очищают Украину: Зеленский рассказал об активных действиях ВСУ на Юге и Востоке
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 20 июня.
— Прежде всего я благодарю наши Воздушные силы и всех защитников неба из других наших Сил обороны за каждую сбитую российскую ракету и за каждый сбитый Шахед. Только за минувшую ночь – более 30 сбитых Шахедов. Это сотни спасенных жизней, спасенная инфраструктура. Спасибо, воины, – сказал он в начале видео.
Во-вторых, президент рассказал, что сегодня в Херсоне в результате обстрела окупантов пострадали спасатели.
– Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Мои соболезнования родным и близким! Украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость, — сказал он.
Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар и теракт – каждый раз является аргументом относительно того, что “нет и не будет у окупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле”.
– Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет, – сказал он.
Украинский лидер добавил, что сейчас воины Сил обороны на Юге и на Востоке очень активно уничтожают врага, “физически очищая Украину. Так будет и дальше”.
— Защита от террора – это уничтожение террористов. И это гарантирование, что у государства-зла больше никогда не будет возможности привнести зло в Украину. Собственно об этом третий пункт сегодня, — рассказал президент.
Зеленский объяснил, что сегодня уже начались первые встречи в Лондоне в рамках конференции по восстановлению Украины, которую украинские власти готовили вместе с британскими политиками.
Также уже прошли дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии. Президент говорит, что сейчас идет “работа разного уровня” ради восстановления Украины, и официальный Киев направляет эту работу так, “чтобы наше восстановление, наше обновление стали не только проектами строительства, а глобальным проектом защиты”.
Владимир Зеленский подчеркнул, что отстроенная, трансформированная и укрепленная Украина – это “носитель безопасности и гарант безопасности, это защищенность от любых форм российского террора и защита от любых повторений российской агрессии”.
Президент добавил, что завтра на лондонской конференции представит часть аспектов философии трансформации Украины, а “полный смысл” будет представлен позже в этом месяце уже в Украине.
— Вместе с партнерами и все вместе здесь, дома, в Украине, мы должны гарантировать, что после нас для Украины только безопасность, только свобода, только мир, — сказал он.
Глава государства поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины. Отдельно он похвалил находящихся в Запорожской и Донецкой областях военных.
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