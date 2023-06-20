Физически очищают Украину: Зеленский рассказал об активных действиях ВСУ на Юге и Востоке

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 20 июня.

— Прежде всего я благодарю наши Воздушные силы и всех защитников неба из других наших Сил обороны за каждую сбитую российскую ракету и за каждый сбитый Шахед. Только за минувшую ночь – более 30 сбитых Шахедов. Это сотни спасенных жизней, спасенная инфраструктура. Спасибо, воины, – сказал он в начале видео.

Во-вторых, президент рассказал, что сегодня в Херсоне в результате обстрела окупантов пострадали спасатели.

– Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Мои соболезнования родным и близким! Украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый такой российский удар и теракт – каждый раз является аргументом относительно того, что “нет и не будет у окупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле”.

– Убийцам и террористам здесь места нет и никогда не будет, – сказал он.

Украинский лидер добавил, что сейчас воины Сил обороны на Юге и на Востоке очень активно уничтожают врага, “физически очищая Украину. Так будет и дальше”.