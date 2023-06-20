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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус “аллигатор”: наши зенитчики сбили вражеский вертолет Ка-52

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

В Донецкой области наши зенитчики сбили российский ударный вертолет Ка-52 (аллигатор).

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Вражеский вертолет сбили 19 июня около 23:00.

Напомним, что этой ночью оккупанты запустили по мирным городам Украины 35 ударных дронов Shahed-136/131 и ракеты типа Искандер/С-300. Пуски осуществлялись из Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря.

30 беспилотников Shahed уничтожено силами и средствами Воздушных сил ВСУ, еще два — подразделениями Сухопутных войск.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Вертолет, Гелікоптер
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