На Запорожье оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации — Генштаб

В населенных пунктах на временно захваченной территории Запорожской области оккупанты оборудовали дополнительные блокпосты и пункты фильтрации.

Об этом информирует Генеральный штаб.

— Все гражданское население, которое выезжает из временно занятого врагом Юга Украины, вынуждено проходить пункты фильтрации, расположенные в Мангуше и Новоазовске Донецкой области. Во время фильтрационных мероприятий у граждан тщательно проверяют вещи и документы, кроме того отбирают отпечатки пальцев, — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и два — по его зенитно-ракетным комплексам. Также нашими защитниками были уничтожены три разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и военной техники противника, три станции РЭБ, 17 артиллерийских подразделений на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще один важный объект врага.

Фото: ГУР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.