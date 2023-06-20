Следующие три месяца станут решающими на поле боя – Данилов

Следующие несколько месяцев будут решающими и поставят точку в окончании тех или иных процессов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

– Эти два объекта (Крымский титан, Запорожская АЭС, – Ред.) являются ключевыми, там, где они (РФ, — Ред.) могут нанести нам вред. Но имейте в виду, что нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей страны от террористов. Мы обязательно освободим нашу страну, включая Крым, как бы они этого не хотели. Сейчас будут, я бы сказал, решающие месяц-два-три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов, – говорит он.

Кроме того, Данилов отметил, что начавшийся 24 февраля 2022 года процесс фрагментаций России сейчас будет переходить в практическую плоскость, а украинцы станут свидетелями этого.

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