Бедрак Виктория, редактор ленты
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное
Во вторник, 20 июня, под стражу без права внесения залога отправили мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 9-летней племянницы.
Об этом сообщила Нацполиция.
Указано, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — до пожизненного лишения свободы.
18 июня правоохранители обнаружили погибшей 9-летнюю девочку — жительницу поселка Куты Косовского района Ивано-Франковской области. По данным следствия, ее изнасиловал и задушил родственник.
Источник: Нацполиция
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