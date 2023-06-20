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Украина
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Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное
Фото: Нацполиция

Во вторник, 20 июня, под стражу без права внесения залога отправили мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 9-летней племянницы.

Об этом сообщила Нацполиция.

Указано, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки отправили под стражу, ему грозит пожизненное

18 июня правоохранители обнаружили погибшей 9-летнюю девочку — жительницу поселка Куты Косовского района Ивано-Франковской области. По данным следствия, ее изнасиловал и задушил родственник.

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Источник: Нацполиция
Ивано-Франковск, Убийство, Полиция
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