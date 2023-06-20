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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине

Ентоні Блінкен
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи для Украины в среду, 21 июня.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

В среду и четверг в Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины, на которой более 1 тыс. иностранных официальных лиц из более 60 государств, а также руководители предприятий и глобальные инвесторы обсудят, как помочь стране восстановиться.

— Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обе наши страны глубоко привержены этому, — сказал Блинкен на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли.

Он добавил, что США продолжат выполнять это обязательство, в частности, с помощью нового мощного пакета помощи, о котором он сможет объявить завтра.

Недавно США объявили о пакете военной помощи для Украины на $325 млн. В него вошла артиллерия, противотанковые системы и боеприпасы.

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США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине

Война в Украине, Энтони Блинкен, Російська агресія, США
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