Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Выплаты на детей во время войны: перечень денежных пособий 2023
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Взрывы во Львове: есть три попадания в объект критической инфраструктуры
На месте гибели Титаника исчез батискаф с туристами. С человека брали $250 тыс. за путешествие
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами

В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами

В деоккупированных Пятихатках в Запорожье остается до 20 человек — село находится под обстрелами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в эфире Радио Свобода.

Село 18 июня освободили бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2 отдельного стрелкового батальона. Ранее о выходе оккупантов из Пятихаток писали российские военные блогеры, а минобороны РФ не признает потерю контроля над селом.

Юрий Малашко заявил, что военные пытаются вывезти людей из села.

— С военными предоставляем гуманитарную помощь туда, чтобы могли как можно дольше продержаться и сделать все организационные мероприятия, чтобы их оттуда вывезти. Не только из Пятихаток, — отметил глава ОВА.

Что касается других деоккупированных населенных пунктов, в частности Новодаровки, Левадного и Лобкового, то там продолжаются стабилизационные мероприятия, военные пытаются определить, сколько людей там находится. Пока представители власти не могут зайти в села, потому что через них проходит линия фронта.

Фото: Deep State

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне активно перебрасывают БК на Бердянское направление — советник мэра Мариуполя
російські окупанти
В Херсоне во время утреннего вражеского обстрела погиб молодой человек
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Несколько этапов: в Госдепе США объяснили механизм предоставления F-16 Украине
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Попали из одного плена в другой: Лубинец об украинцах, которых РФ передала Венгрии
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Пострадает до 1 млн человек: чем грозит Украине и миру катастрофа на ЗАЭС
Запорізька АЕС
Видео
РФ передала украинских военных в Венгрию в политических интересах Орбана — Кулеба

Тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Юлия Захарченко
Почти 2,5 млн женщин с детьми не планируют возвращаться в Украину до победы
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (20.06.2023)
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (19.06.2023)
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (19.06.2023)
В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь