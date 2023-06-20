В освобожденных Пятихатках остается до 20 человек — село под обстрелами

В деоккупированных Пятихатках в Запорожье остается до 20 человек — село находится под обстрелами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко в эфире Радио Свобода.

Село 18 июня освободили бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 2 отдельного стрелкового батальона. Ранее о выходе оккупантов из Пятихаток писали российские военные блогеры, а минобороны РФ не признает потерю контроля над селом.

Юрий Малашко заявил, что военные пытаются вывезти людей из села.

— С военными предоставляем гуманитарную помощь туда, чтобы могли как можно дольше продержаться и сделать все организационные мероприятия, чтобы их оттуда вывезти. Не только из Пятихаток, — отметил глава ОВА.

Что касается других деоккупированных населенных пунктов, в частности Новодаровки, Левадного и Лобкового, то там продолжаются стабилизационные мероприятия, военные пытаются определить, сколько людей там находится. Пока представители власти не могут зайти в села, потому что через них проходит линия фронта.

Фото: Deep State

Источник : Радио Свобода

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