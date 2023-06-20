Живой и здоровый: появились первые фото Буданова после фейков РФ о его “смерти”

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов встретился с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, опубликовав фото с Будановым.

Джапарова подчеркнула, что глава ГУР жив и здоров, несмотря на фейки россиян о якобы его смерти.

— Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы, — написала Джапарова в Facebook.

Ранее российские пропагандисты начали распространять фейковую новость о “смерти” Кирилла Буданова.

Они утверждали, что руководитель ГУР якобы погиб в результате ракетного удара по Киеву 29 мая. А потом появилась информация, что Буданов получил ранение головы и находится в коме в немецкой клинике.

Комментируя вбросы пропагандистских СМИ, Буданов заявил, что в Украине формируется “отряд бессмертных”, который будет преследовать россиян в страшных снах.

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