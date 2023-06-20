Уничтожили Солнцепек, Бук и РЛС Зоопарк: Тарнавский об успехах на Таврическом направлении

Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, нанося большие потери врагу, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

— Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 487 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот, — уточнил генерал.

По его словам, уничтожено также 46 единиц военной техники, в частности:

13 танков;

семь БМП;

один БТР;

беспилотники Supercam и Shahed-136;

четыре гаубицы 2С19 Мста-С;

гаубицу 2А65 Мста-Б;

зенитный ракетный комплекс Бук;

две противотанковые пушки МТ-12 Рапира;

РЛС Зоопарк;

тяжелую огнеметную систему Солнцепек

пять складов с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Минобороны РФ

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