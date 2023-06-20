Валентина Летяк, редактор ленты
Уничтожили Солнцепек, Бук и РЛС Зоопарк: Тарнавский об успехах на Таврическом направлении
Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, нанося большие потери врагу, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.
— Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 487 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот, — уточнил генерал.
По его словам, уничтожено также 46 единиц военной техники, в частности:
- 13 танков;
- семь БМП;
- один БТР;
- беспилотники Supercam и Shahed-136;
- четыре гаубицы 2С19 Мста-С;
- гаубицу 2А65 Мста-Б;
- зенитный ракетный комплекс Бук;
- две противотанковые пушки МТ-12 Рапира;
- РЛС Зоопарк;
- тяжелую огнеметную систему Солнцепек;
- пять складов с боеприпасами.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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Фото: Минобороны РФ
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