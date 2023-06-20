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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Уничтожили Солнцепек, Бук и РЛС Зоопарк: Тарнавский об успехах на Таврическом направлении

ТОС-1А Солнцепек

Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, нанося большие потери врагу, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

— Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 487 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот, — уточнил генерал.

По его словам, уничтожено также 46 единиц военной техники, в частности:

  • 13 танков;
  • семь БМП;
  • один БТР;
  • беспилотники Supercam и Shahed-136;
  • четыре гаубицы 2С19 Мста-С;
  • гаубицу 2А65 Мста-Б;
  • зенитный ракетный комплекс Бук;
  • две противотанковые пушки МТ-12 Рапира;
  • РЛС Зоопарк;
  • тяжелую огнеметную систему Солнцепек;
  • пять складов с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 482-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Минобороны РФ

Армия России, Война в Украине, Запорожская область, ВСУ, Російська агресія
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