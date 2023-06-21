Без маркировок, а дата написана фломастером: как РФ штампует новые ракеты и можно ли это остановить

Россия выпускает по Украине ракеты, сделанные на скорую руку и совсем недавно, даже без надлежащих маркировок, а дату производства пишут фломастером. Это значит, что они их делают прямо сейчас, поэтому требуется немедленное усиление санкций и контроля за ними.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

— Крылатые ракеты – это высокоточное оружие, как и баллистические. Россия их использует с самого начала, они стоят немало – $3 млн, $6 млн, $13 млн, если мы говорим о ракете Х-101. Соответственно, там есть технологии. Почему она такая дорогая? Потому что там производство ее довольно сложное, и те технологии, которые заложены, дорогостоящие, и Россия их не может сама производить. Это полупроводники, чипы, платы, то есть технологические вещи, которые Россия берет из-за границы, – говорит спикер Воздушных сил.

Так что санкции должны работать и против тех, кто помогает стране-террористу, и не только в производстве ракет.

– Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине тысячи ракет. Из них 1 200 крылатых, которые мы можем сбивать, уже есть и баллистические сбитые, но в основном это крылатые ракеты, – говорит Игнат.

Именно исследование этих обломков и позволяет понять, что ракеты сделаны из большого количества западных комплектующих.

И в 2022 году ракеты были свежеизготовленные – за июнь, июль, август. А сейчас, когда Россия начала атаковать восточные регионы, Юг Украины – по обломкам видно, что эти ракеты сделаны уже весной 2023 года.

— Это признаки того, что производство продолжается, да, оно не масштабное, не может противник их изготовить много, потому что процесс небыстрый и сложный, несколько цехов сборки, тестирование и так далее, доставка к носителям.

Но видим ракеты даже без маркировок, найдены обломки ракет, где не было на привычном месте тех бирок, где говорится о дате производства, что-то фломастером было написано, это тоже говорит о том, что это делается очень быстро, — говорит спикер Воздушных сил.

Юрий Игнат признает, что комплектующих настолько много, что прекратить полностью поставки через третьи страны, контрабанду не удастся. Но нужно стремиться уменьшать. Поэтому Украина должна и дальше осуществлять большую дипломатическую работу, чтобы давить на мир и сделать невозможными поставки России этих запчастей, из которых они делают не только ракеты.

— И не ракетами едиными, Россия продолжает производить высокотехнологичные самолеты, Су-34, Су-35, Су-57 у них тоже есть, авиационная техника тоже нуждается в этих технологиях, как и ракета. Потому что ракета крылатая – это тот самый беспилотный самолет. Вот в самолете тоже нужно закладывать такие технологии, которые Россия не может производить своими силами. Россия мало того, что производит самолеты для себя, но выпускает их и на экспорт. Иран также может получить Су-34 и 35, и санкции тоже могут помочь в этом вопросе. Также в России большие разработки ведутся по производству вертолетов, как Ка-52, — рассказывает Игнат.

Все это должно быть под санкциями, отмечает спикер. Потому что не должны рашисты получать эти технологии, и любым способом нужно это прекратить.

Прокомментировал Юрий Игнат и строительство в Татарстане завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине. Говорит, это действительно угроза, и чтобы не тратить против беспилотников ценные ракеты, надо пополнять свои силы ПВО и средства РЭБ.

— Такими средствами, как Гепард, прекрасно это делать, поэтому этого вооружения нужно больше. А еще лучше, чтобы на территории России, где будут проходить процессы изготовления, произошла какая-то бавовна, — говорит Игнат.

Он надеется, что добровольческий корпус России будет вносить свою лепту в победу и дальше.

Фото: Юрий Игнат/Facebook

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