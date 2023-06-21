Кулеба и Блинкен в Лондоне обсудили контрнаступление и членство Украины в НАТО

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Лондоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время встречи в британской столице они обсудили украинское контрнаступление, перспективы членства Украины в НАТО, а также формулу мира, предложенную официальным Киевом.

Об этом сообщил глава украинского МИД накануне проведения международной конференции по восстановлению Украины.

— В Лондоне я встретился с Энтони Блинкеном и поблагодарил США за поддержку, — написал министр в Twitter.

Он добавил, что во время встречи обсуждались следующие шаги для укрепления контрнаступательных возможностей ВСУ, подготовка к практическим результатам Вильнюсского саммита НАТО и рост глобальной поддержки Формулы мира.

Дмитрий Кулеба, обращаясь к Блинкену, сказал, что сегодня появляется много идей относительно различных мирных инициатив, а недавно одну из таких идей предлагали африканские лидеры.

— Вы только что вернулись прямо из Китая. Но мы в Украине верим, как сказал президент Зеленский, что, поскольку это Украина подверглась нападению, и война идет в Украине, украинская мирная инициатива должна быть краеугольным камнем для всех обсуждений, — сказал он, намекая на мирное предложение Пекина.

Глава МИД Украины говорит, что в ближайшие два дня главы внешнеполитических ведомств будут сосредоточены преимущественно на восстановлении и отстройке Украины.

— И я хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты за их непоколебимую преданность делу, потому что недостаточно просто иметь план восстановления. Крайне важно иметь механизм, который будет поддерживать этот план. И Соединенные Штаты играют очень важную роль, помогая нам строить, разворачивать этот механизм, — сказал главный дипломат Украины.

В свою очередь госсекретарь США сказал, что сейчас идет момент, который “имеет большое значение” из-за того, что происходит буквально ежесекундно в Украине на поле боя.

— Но во многом важно то, что мы делаем здесь, в Лондоне — это конференция восстановления в поддержку Украины, объединяющая более 50 стран, частный сектор и многие другие, — сказал он.

Энтони Блинкен считает, что эта конференция является демонстрацией более чем 50-ю странами мощной и устойчивой поддержки Украины не только в военной, но и в экономической сфере, а также других сферах, которые имеют целью построение демократии.

Ранее в офисе премьер-министра Великобритании сообщали, что глава британского правительства Риши Сунак планирует призвать представителей бизнеса и инвесторов увеличить экономическую поддержку для Украины, чтобы поддержать восстановление украинского государства.

Напомним, 21-22 июня в Лондоне пройдет Конференция по восстановлению Украины, которая определит первоочередные, среднесрочные и перспективные задачи по послевоенному восстановлению и модернизации страны.

Источники: Sky News, Dmytro Kuleba

Фото: Dmytro Kuleba

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