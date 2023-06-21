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Анастасия Кожушко, редактор ленты
Андрей Смиян, пресс-офицер 32 отдельной механизированной бригады

Постоянно ждал, что за мной придут. Военный 32-й бригады о жизни в оккупации

Роман Вернигора

Херсон оккупировали в первые дни войны, а освободили только через девять месяцев, 11 ноября. Все это время Роман Вернигора провел в городе. Сначала боролся с оккупантами в рядах теробороны. Затем пытался выжить и не попасть в руки россиян. О сопротивлении и жизни он рассказал в эксклюзивном интервью.

– Как выбирать арбуз? Да просто! Сначала смотришь на хвостик – он должен быть подсушенным, но не оторванным. Попка широкая и немного потрепанная. А, ну и звук. Полный звонкий звук, что-то похожее на звук двухлитровой бутылки с колой.

Роман обожает арбузы. А как иначе – он херсонец.

Там люди самые лучшие в мире! Я их хорошо знаю, они как родные, – резюмирует защитник из 32 бригады.

Роман Вернигора родом из села, расположенного возле самого Крыма. Оно до сих пор в оккупации. В 16 лет приехал в Херсон учиться и остался.

– После подрыва россиянами дамбы, мой район затопило. Смотрел видео, – объясняет парень, – Воды было метра два. Сейчас, правда, уже сходит, но как там теперь жить, не понимаю…

Сопротивление

Уже 24 февраля ближе к обеду Роман пошел в военкомат, чтобы записаться в ТРО.

– В первые дни россияне не захватывали город в привычном понимании, – рассказывает он, – шли сквозь него колоннами дальше. Поэтому военкомат работал. Мы получили форму, автоматы, выходили на патрулирование, пытались делать засады. В первый же день попали под авиаудар. Четверо ребят погибли. Но мы не отступили. Тогда все сплотились. Наладили разведку. Знакомые сообщали нам о перемещении россиян, техники. Мы знали даже содержимое грузовиков. Лучшей разведчицей оказалась бабушка одного из ребят. На нее захватчики не обращали внимания, а она высматривала все, что надо.

Тероборона ждала поддержки ВСУ, объясняет боец. В то время они базировались почти в центре города. Но вечером 28 февраля все изменилось.

Вспоминая те события, у Романа стихает голос: Россияне заехали в город со стороны Николаева. Помню, нас подняли по тревоге. Мы должны были их встретить на въезде со стороны Чернобаевки. Но не получилось. Мимо нас в сторону центра пролетели БТРы. Раций у нас не было. Координация плохая – мобильная связь была не везде. Пока пытались догнать те БТРы, ребята в Сиреневом парке уже приняли бой. Если говорить точнее – их там просто расстреливали. Россияне отрезали нас пулеметом, обстреляли ВОГами. У нас, кажется, трое погибших было. Одного взяли в плен. Когда мы таки добрались до парка, там уже все закончилось. Погибших было очень много… россияне захватили город. Нам приказали расходиться, оружие спрятать, держать связь.

Оккупация

Микрорайон Херсона, в котором жил Роман, местные называют Остров. Он соединяется с городом одним мостом.

– Россияне туда не заходили, – объясняет мужчина, – просто поставили блокпост. Думаю, я был в списках на задержание, но даже если бы и нет, в месте последнего базирования оставил паспорт. А без него – однозначно подвал.

Поэтому херсонец выбрал единственный вариант выжить – оставаться в квартире. Вспоминает, как распределили обязанности с племянником. Кто-то на балконе должен был постоянно наблюдать за подъездом. Разработали схему эвакуации через соседний подъезд.

– Первые полтора месяца было очень страшно, – делится Роман, – постоянно ждал, что за мной придут, плохо спал. Если бы не поддержка семьи, даже не знаю, продержался ли бы.

Тетя Романа держала хлебный киоск – это и еда, и какая-то живая копейка. А еще – пункт наблюдения. Кроме того, Роман раззнакомился со всеми соседями. Оказалось – все патриоты. Женщины с базаров приносили информацию об оккупантах, помогали кто чем мог.

– Морально очень подбадривали прилеты по россиянам в городе, – вспоминает Роман Вернигора, – все ярко описывали в телеграмм-каналах. Очень порадовал удар в банный комплекс, когда у захватчиков там было “совещание”.

А еще – попадание в апелляционный суд. Там как раз проходило заседание предателей. Тогда наши попали в кабинет гауляйтера Стремоусова. Писали, что его ранило.

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Постоянно ждал, что за мной придут. Военный 32-й бригады о жизни в оккупации
Постоянно ждал, что за мной придут. Военный 32-й бригады о жизни в оккупации

Військовий 32 бригади Роман Вернигора/Фото: Олександр Бордіян

Освобождение

Местные поняли, что наши близко, когда россияне начали грабить абсолютно все, рассказывает парень. Как-то в один момент много гаражей опустошили. Забирали машины и все, что там было. Особенно охотились на лодки. А какие не могли забрать – просто топили.

Роман хорошо помнит, как 11 ноября пошел зарядить телефоны к генератору, потому что не было света, и так узнал, что ВСУ уже в городе.

– Помните, когда наши на чемпионате мира по футболу в 2006 дошли до 1/4 финала? Вот я тогда почувствовал что-то похожее. Но тогда, в ноябре, – гораздо сильнее! Я был безумно счастлив. Все мы.

Выехали из города числа 17. И в этот же день были первые прилеты. Россияне били наугад – уже не так, как наши. Прилетало по домам. Мы осели в черкасской области у сестры. Я пошел в военкомат, прошел медкомиссию. И вот я в 32 бригаде, – ставит Роман логическую точку.

Постоянно ждал, что за мной придут. Военный 32-й бригады о жизни в оккупации

Військовий 32 бригади Роман Вернигора/Фото: Олександр Бордіян

А после небольшой паузы добавляет: Сейчас начинается большое наступление. Если бы можно было выбирать, хотел бы наступать на херсонском направлении – где моя родина. Там много солнца, а я очень люблю солнце. И Волю!

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