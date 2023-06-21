РФ дважды пыталась ударить ракетами по зданию ГУР — The Economist

Войска РФ как минимум дважды хотели уничтожить здание Главного управления разведки Минобороны Украины — в марте 2022-го и в мае 2023 года.

Об этом сообщает The Economist.

Разведчики рассказали изданию об атаке на штаб-квартиру ГУР на Рыбальском острове в Киеве в марте 2022 года.

— Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные здания. Люди, которые ждали в приемной встречи со своим начальником, упали на пол, — говорится в материале.

Через мгновение дверь рядом с ними открылась, и к ним вышел начальник ГУР Кирилл Буданов, который сказал: “Все в порядке”.

— Он отряхнулся от пыли, надел фуражку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения, — вспоминает один из офицеров.

Также указано, что 29 мая 2023 года на здание ГУР были нацелены баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны. Они чуть не попали в офис и соседний автомобильный мост, а беспилотники задели другое здание. Тогда над Киевом и областью сбили все 11 ракет.

После этого российские пропагандисты начали распространять фейковую новость о “смерти” Кирилла Буданова.

Они утверждали, что руководитель ГУР якобы погиб в результате ракетного удара по Киеву 29 мая. А потом появилась информация, что Буданов получил ранение головы и находится в коме в немецкой клинике.

20 июня появились первые фото Буданова после фейков РФ о его “смерти”.

Источник : Economist

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