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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В метро Киева временно не работает оплата qr-кодами

метро Київ
Фото: УНИАН

В метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении Киев Цифровой.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что специалисты пытаются как можно быстрее решить вопрос.

Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:

  • транспортная карта,
  • бесконтактная банковская карта,
  • мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

Напомним, что после атаки дронов на Киев в ночь на 20 июня стало известно о повреждениях внешних коммуникаций на станциях метро. Поэтому определенное время не работали комплексы самообслуживания.

21 июня в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах Киева из-за отключения электроэнергии давление водоснабжения снижалось. Его было полностью восстановлено.

Київ, Киевский метрополитен, КГГА, Метро
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