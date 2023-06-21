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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Украина еще может освободить Крым до конца лета, но есть условие – Ходжес

Бен Годжес
Фото: Getty Images

У Украины есть шанс прорвать позиции РФ и достичь оккупированного Крымского полуострова до конца лета, однако для этого необходима военная поддержка Запада, в частности ракетные системы большой дальности ATACMS.

Такое мнение высказал Newsweek экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

– Я по-прежнему утверждаю, если Соединенные Штаты предоставят то, что нужно Украине, то Украина все еще может освободить Крым до конца этого лета, – сказал Ходжес.

Он отметил, что еще слишком рано оценивать какие-либо успехи или неудачи украинского контрнаступления, хотя и подчеркнул, что сохраняет оптимизм относительно перспектив Киева.

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ATACMS

При этом он добавил, что для этого Украине нужно высокоточное оружие большой дальности, такое, как ATACMS, беспилотники Grey Eagle, или другие системы вооружения.

– Это позволило бы им (Украине. — Ред.) сделать Крым бессильным. И это ключ: заставить Черноморский флот уйти из Севастополя, что произошло бы, если бы Украина смогла разместить ATACMS в этой гавани… То же с авиабазой в Саках и другими объектами, — говорит Ходжес.

Кроме того, он предостерег от варианта, при котором Россия сможет удержать Крым.

— Если Украине придется согласиться из-за нашего давления на какой-то результат, при котором Россия сохранит за собой Крым, через два года у нас с вами будет тот же разговор, — продолжил Ходжес.

Он подчеркнул, что РФ снова может начать атаки из Крыма, и Украина не сможет восстановить свою экономику, потому что российский флот будет блокировать Азовское море, а также Одессу и Николаев.

Бен Ходжес, Война в Украине
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