В результате удара по базе оккупантов на Арабатской стрелке ликвидирован российский полковник
Российские силовики заявили, что украинские военные ликвидировали полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.
Указано, что оккупант погиб 10 июня.
Ранее росСМИ писали, что Постовалов попал под обстрел на Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области.
По данным российских медиа, россиянин был заместителем начальника управления МВД в Воронежской области. Позже его перевели на оккупированную часть Херсонской области.
Украинские партизаны и ряд российских СМИ и Telegram-каналов также сообщали, что в результате удара по базе россиян на Арабатской стрелке мог пострадать и коллаборант Владимир Сальдо.
Источник, фото: Полиция Воронежской области
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