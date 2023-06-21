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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ уничтожили 222 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на 483-е сутки полномасштабной войны уничтожили 222 тыс. российских оккупантов.

Такие данные сообщили 21 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ на 21 июня 2023

  • личного состава – около 222 000 (+540),
  • танков ‒ 4 006 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 7 771 (+21),
  • артиллерийских систем – 3 920 (+32),
  • реактивных систем залпового огня – 615 (+1),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 375 (+3),
  • самолетов – 314,
  • вертолетов – 306,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 428 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 1 214,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 667 (+22),
  • специальной техники – 539 (+8).

Полномасштабная война в Украине длится уже 483-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Украины
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