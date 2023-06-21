Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ уничтожили 222 тыс. российских оккупантов – Генштаб
Украинские защитники на 483-е сутки полномасштабной войны уничтожили 222 тыс. российских оккупантов.
Такие данные сообщили 21 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Потери РФ на 21 июня 2023
- личного состава – около 222 000 (+540),
- танков ‒ 4 006 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 7 771 (+21),
- артиллерийских систем – 3 920 (+32),
- реактивных систем залпового огня – 615 (+1),
- средств противовоздушной обороны ‒ 375 (+3),
- самолетов – 314,
- вертолетов – 306,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 428 (+35),
- крылатых ракет ‒ 1 214,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 667 (+22),
- специальной техники – 539 (+8).
Полномасштабная война в Украине длится уже 483-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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