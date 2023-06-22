$7-8 тыс. за снятие с военного учета: на Киевщине разоблачили организаторов схемы

В Киевской области правоохранители разоблачили схему незаконного снятия с военного учета.

Об этом в Telegram сообщает начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

Злоумышленники подыскивали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и за денежное вознаграждение в размере $7-8 тыс. предлагали им решить вопрос “под ключ” о непригодности к военной службе.

Совместно с сотрудниками СБУ полиция провела восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъяли более 55 тыс. грн, валюту, блокнот с черновыми записями и отпечатки печатей и штампов медицинского учреждения.

Организатору уже сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу Украины.

За нарушение закона ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Фото: Андрей Небитов

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