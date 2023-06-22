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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Из-за халатности оккупантов. В Бердянске произошла авария на насосной станции: есть погибший

Бердянськ
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Бердянске в Запорожской области произошла авария на канализационной насосной станции, в результате погиб человек.

Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

Указано, что инцидент случился 21 июня в КП Бердянскводоканал на канализационной насосной станции №23.

В результате чрезвычайной ситуации один человек погиб, четверо находятся в больнице, двое из них — в реанимации. Все отравились газами.

— Это реалии оккупированного города, где россияне раздают должности любому, кто способен произнести “слава России”, а пропаганду и запугивание бердянцев ставят выше техники безопасности, — отмечают в ГВА.

Ранее городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики на блокпостах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области рвут украинские паспорта.

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Бердянск, Война в Украине, Запорожская область
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