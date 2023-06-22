Экономический и военный альянс: Дуда об отношениях Польши с Украиной после войны

После полномасштабной войны отношения между Украиной и Польшей могут развиваться в русле экономического и военного альянса.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским журналистам, включая Факты ICTV.

Он выразил надежду, что Украина после войны будет существовать как свободное и независимое государство в своих международно признанных границах (по состоянию на 1991 год).

– И я верю, что она будет находиться в дружеских отношениях, в таком большом экономическом, а затем и в военном альянсе с Польшей… Прежде всего я хотел бы, чтобы это были отношения между двумя странами, которые являются членами Евросоюза и НАТО, — подчеркнул Дуда.

Он добавил, что Украина несомненно усилит Европейский Союз, поскольку имеет огромный экономический, сырьевой и человеческий потенциал. И это будет способствовать процветанию всего блока.

Польский лидер напомнил, что членство в ЕС даст Украине доступ к фонду блока. Это позволит нашей стране построить новую современную инфраструктуру в разных сферах жизни.

– Верю, что, поддерживая друг друга с одной стороны, а с другой оставаясь в союзе – как военном, так и экономическом, осуществляя совместные экономические проекты, ведя бизнес в своих странах на справедливых и равных условиях, мы добьемся успеха, — заявил Дуда.

Комментируя отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, Дуда отметил, что даже во время сложных дискуссий они ищут выход и “какие-то точки соприкосновения”.

Президент Польши напомнил, что с начала полномасштабной войны его страна снабжает Украину оружием, а также проводит учения для украинских военных на западных видах вооружения (в частности для танкистов и артиллеристов).

Кроме того, Польша готова обучать воинов, обслуживающих западные истребители F-16.

– Мы не должны позволить Путину замучить Украину и утомить нас. Мы должны сделать так, чтобы мы вместе с Украиной утомили российское общество и замучили Путина, – добавил Дуда.

Он признал, что РФ пытается рассорить Украину и Польшу, используя болезненные страницы общей истории.

– Я не наивен и не сомневаюсь, что эти разные типы общественных настроений, исторических шрамов и ран будут использоваться для того, чтобы разъединить наши народы, — сообщил польский лидер.

Общей задачей для Украины и Польши он назвал решение спорных вопросов “достойным образом, с уважением к памяти”.

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