Энергоатом просит ограничить лицензионные условия эксплуатации блоков оккупированной ЗАЭС
Энергоатом подал предложения в Госинспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) по изменению условий лицензии эксплуатации реакторных установок временно оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.
— Мы предлагаем ограничить эксплуатацию энергоблоков условиями “холодной остановки” и “остановки для ремонта”. Мы сейчас не можем обеспечить эксплуатацию энергоблока №5 с соблюдением всех требований по ядерной и радиационной безопасности, потому что он продолжает находиться в состоянии “горячий стоп” в условиях, когда рашисты не выполняют наши распоряжения по переводу его в безопасное холодное состояние, — заявил он.
В то же время, по словам Котина, о полной приостановке действия лицензии речь пока не идет.
Напомним, что 8 июня ГИЯРУ выдала распоряжение о переводе последнего пятого энергоблока Запорожской АЭС в режим холодной остановки. Однако на станции это до сих пор не выполнили.
Источник: Энергоатом
Фото: Энергоатом
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