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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Энергоатом просит ограничить лицензионные условия эксплуатации блоков оккупированной ЗАЭС

Окупанти на ЗАЕС

Энергоатом подал предложения в Госинспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) по изменению условий лицензии эксплуатации реакторных установок временно оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

— Мы предлагаем ограничить эксплуатацию энергоблоков условиями “холодной остановки” и “остановки для ремонта”. Мы сейчас не можем обеспечить эксплуатацию энергоблока №5 с соблюдением всех требований по ядерной и радиационной безопасности, потому что он продолжает находиться в состоянии “горячий стоп” в условиях, когда рашисты не выполняют наши распоряжения по переводу его в безопасное холодное состояние, — заявил он.

В то же время, по словам Котина, о полной приостановке действия лицензии речь пока не идет.

Напомним, что 8 июня ГИЯРУ выдала распоряжение о переводе последнего пятого энергоблока Запорожской АЭС в режим холодной остановки. Однако на станции это до сих пор не выполнили.

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Источник: Энергоатом

Фото: Энергоатом

Война в Украине, Энергоатом, ЗАЕС, Російська агресія
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