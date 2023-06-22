Кадыровцы грабят даже своих: РФ создала комиссию для расследования мародерств

Минобороны РФ после многочисленных жалоб россиян на мародерство боевиков подразделения Ахмат в Белгородской области создало комиссию для проверки фактов.

Комиссию возглавил генерал-лейтенант Владимир Кочетков, сообщает Центр национального сопротивления.

Расследование коснется дел, связанных с мародерством кадыровцев как на территории России, так и тех, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время в ЦНС отмечают, что россияне начали расследование только после жалоб населения РФ, а жалобы украинцев на ВОТ не принимались во внимание.

В начале мая СБУ обнародовала перехват разговора российских оккупантов, в котором они жалуются, что кадыровцы воруют у них оружие .

А на территории временно оккупированной Херсонской области кадыровцы забирают имущество у аграриев, вывозят продукцию со складов, а также берут в рабство работников.

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