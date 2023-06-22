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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

В Луганской области деоккупировано уже 14 населенных пунктов – ОВА

В Луганской области деоккупировано уже 14 населенных пунктов – ОВА
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные освободили уже 14 населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

— У нас деоккупировано 14 населенных пунктов. Это около пяти-семи процентов. Имеется в виду, от общей территории Луганской области, считая и ту, что была оккупирована в 2014 году. Но надеемся на скорейшую ее деоккупацию, на восстановление жизни и на возвращение наших граждан, — сказал он.

Глава ОВА отметил, что пока нельзя точно сказать, сколько людей остаются в Луганской области.

По его словам, есть четкое представление о 185 тысячах луганчан, которые сейчас находятся на территории Украины, и еще о 50 тысячах, выехавших за границу.

Ранее начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты готовят депортацию еще 750 детей из оккупированной Луганской области, сейчас происходит формирование групп.

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Источник: Луганская ОВА

Война в Украине, ВСУ, Луганская область
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