Более 80% украинцев считают Зеленского эффективным верховным главнокомандующим

Абсолютное большинство украинцев считают президента Владимира Зеленского эффективным в роли верховного главнокомандующего во время полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 26 мая – 5 июня 2023 года.

Социологи поинтересовались у украинцев, способен ли, по их мнению, Зеленский эффективно работать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны.

Опрос показал, что до полномасштабного вторжения войск РФ только треть респондентов (32%) считали, что Зеленский может выполнять функции верховного главнокомандующего. По сравнению с ноябрем 2021 года этот показатель даже снизился (с 36 до 32%).

Однако после начала войны “украинцы кардинально изменили свои взгляды”, подчеркивают в КМИС. Теперь 86% опрошенных высказали мнение, что Владимир Зеленский эффективно работает как верховный главнокомандующий.

Такого мнения придерживается абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.

До полномасштабного вторжения РФ более 50% граждан не верили, что Зеленский сможет организовать оборону Украины. Сейчас таких 9%, еще 5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Как объяснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, эти показатели демонстрируют тенденцию к “сплочению населения вокруг лидера в очень тяжелых ситуациях, особенно – во время войны”.

– Владимир Зеленский сейчас воспринимается украинцами “на своем месте” и является одним из символов сопротивления оккупантам, — уточнил он.

Социологи применили метод телефонного интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В общей сложности они опросили 984 респондентов в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма и некоторых территорий Донбасса.

Опрос проводился с гражданами, которые на тот момент проживали на территории Украины – в пределах, контролируемых украинскими властями до 24 февраля 2022 года. В обычных обстоятельствах погрешность такого исследования не превышает 3,4%, однако в условиях войны возможно определенное систематическое отклонение.

Источник : КМИС

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