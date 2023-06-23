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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Радиация не спрашивает, кто нейтральный: Зеленский призвал мир отреагировать на ситуацию на ЗАЭС

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достигнуть кого-либо в мире.

Об этом во время своего видеообращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы продолжим информировать партнеров, будет предоставлена информация и тем странам, которые маскируются определенной нейтральностью и сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достигнуть кого-либо в мире. Соответственно, любой в мире может помочь, и что делать — вполне известно, — сказал он.

Глава государства сообщил, что был проведен брифинг для стран-партнеров по ситуации на Запорожской атомной электростанции, который посетили представители стран Большой семерки, Большой двадцатки, представители международных организаций. Со своей стороны от Офиса президента, ГУР и наших дипломатов была предоставлена информация.

– Наш принцип прост: мир должен знать о том, что готовит оккупант. Каждый, кто знает, должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам – уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-либо иллюзий относительно России. Именно Россия сейчас глобальный центр цинизма – и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое они рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу, — добавил президент.

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Он отметил, что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты, и тем более – радиационную катастрофу.

— Все понимают, что разведки разных стран могут давать ответные сигналы, могут давить. Это нужно. Требуется полная деоккупация Запорожской атомной станции. И любой, кто закрыл глаза на оккупацию Россией такого объекта, на минирование Россией территории и сооружений атомной станции, фактически способствует не одному только этому российскому злу, а террору в целом, — говорит Зеленский.

Глава государства сообщил, что поручил министру внутренних дел Украины Игорю Клименко провести все необходимые мероприятия, всю необходимую разъяснительную работу с нашими людьми по всем имеющимся рискам. Зеленский добавил, что в ближайшее время это будет сделано.

АЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, Запорожская область, Російська агресія, Ядерна зброя
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