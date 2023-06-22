Шесть вертолетов за шесть дней. Почему ВСУ стали чаще сбивать российские вертолеты – ответ Игната

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему в последнее время в сводках Генштаба ВСУ регулярно фигурируют сбитые российские вертолеты, но не так много истребителей.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Игната, истребителей у РФ достаточно. Десятки летательных аппаратов находятся постоянно, особенно в дневное время, вдоль линии боевого соприкосновения, государственной границы.

В то же время вертолеты поддерживают наземные силы оккупантов непосредственно на передней линии.

— Сейчас идут серьезные бои. Видим продвижение наших войск на южном направлении, также наблюдается серьезная боевая активность на Востоке. Наземные войска оккупантов поддерживает армейская авиация. Чем больше применяет враг ударных вертолетов, тем больше он рискует и попадает в зону поражения наших ЗРК и ПЗРК, — сказал он.

За последние шесть дней украинские защитники уничтожили шесть вертолетов РФ.

Источник: телемарафон

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