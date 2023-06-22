Шмыгаль и Блинкен обсудили пять ключевых приоритетов восстановления Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Конференции восстановления.

Об этом он написал в Telegram.

На встрече премьер поблагодарил США за мощную всестороннюю поддержку. В частности, за оружие и выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов.

Шмыгаль и Блинкен обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления. Акцентировали внимание на гуманитарном разминировании, где США могут помочь техникой и подготовкой специалистов.

— Подчеркнул важность страхования военно-политических рисков. Это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость Украины. Подчеркнул потребность в помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, через предоставление грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности, — говорится в сообщении.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию H.Res. 488, в которой президента США Джо Байдена и его администрация призывают немедленно предоставить Украине ракетные комплексы АТАСМЅ.

Источник, фото: Денис Шмыгаль

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