Шмыгаль и Блинкен обсудили пять ключевых приоритетов восстановления Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Конференции восстановления.
Об этом он написал в Telegram.
На встрече премьер поблагодарил США за мощную всестороннюю поддержку. В частности, за оружие и выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов.
Шмыгаль и Блинкен обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления. Акцентировали внимание на гуманитарном разминировании, где США могут помочь техникой и подготовкой специалистов.
— Подчеркнул важность страхования военно-политических рисков. Это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость Украины. Подчеркнул потребность в помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, через предоставление грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности, — говорится в сообщении.
Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию H.Res. 488, в которой президента США Джо Байдена и его администрация призывают немедленно предоставить Украине ракетные комплексы АТАСМЅ.
Источник, фото: Денис Шмыгаль
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