Похоже на демонстрацию. Пограничники прокомментировали укрепления Беларуси возле украинской границы

Беларусь строит укрепления недалеко от границы с Украиной. Впрочем пограничники считают, что это больше напоминает демонстрацию.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

– Так, мы отмечаем, что определенные инженерные укрепления и работы по фортификационному оборудованию происходят на определенном удалении от украинской границы. Это за десятки километров. Но такого масштабного строительства, которое включало бы протяженность по всей линии госграницы с Украиной мы не фиксируем, – сказал он.

Также Демченко прокомментировал так называемые мобилизационные учения в Беларуси. По его словам, они имеют плановый характер и не связаны с мобилизацией.

– По имеющейся у меня информации, эти мобилизационные учения больше касаются учений с военными комиссариатами. То есть это не связано с мобилизационной подготовкой или призывом по мобилизации. Это больше связано с проверкой государственных, местных органов власти по сотрудничеству с военными комиссариатами. Это такие более плановые учения, о которых, в том числе, сама Беларусь и заявляет, – сказал спикер.

Напомним, в мае сообщалось, что под Гомелем возле трассы М8 примерно на расстоянии 20 км от границы Беларуси с Украиной появилась линия бетонных противотанковых укреплений пирамидальной формы, известных как “зубы дракона”.

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