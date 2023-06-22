Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия

російські танки Т-90, переміщення російської техніки
Фото: Getty Images

В течение недели основные усилия войск РФ были сосредоточены на попытках возобновления наступательных действий в восточной операционной зоне с целью отвлечения резервов Сил обороны на фоне контрнаступления.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

— На Купянском, Лиманском и Северском направлениях на прошлой неделе враг проводил безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применял реактивную артиллерию и авиацию, — уточнил он.

По его словам, под Бахмутом гвардейские разведывательно-ударные расчеты 27 бригады продолжали уничтожать технику врага и полевые склады с боеприпасами, постепенно истощая возможности противника вести активную оборону.

— На Мелитопольском направлении в течение недели подразделения Нацгвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия, а также осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей, вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач, — рассказал полковник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
ВСУ продвинулись на Таврическом направлении до 1 км, выровняв фронт
зсу військові

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Нацгвардия, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Несмотря на ракетные атаки: Киев вернулся в рейтинг лучших для жизни городов мира
Київ
Мощный взрыв и облако дыма: видео момента вероятного удара по Чонгарскому мосту
Чонгарський міст
Кубраков объявил о международном партнерстве We build Ukraine по восстановлению Украины
Олександр Кубраков
Шмыгаль и Блинкен обсудили пять ключевых приоритетов восстановления Украины
Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия
Шольц поддерживает гарантии безопасности для Украины, но не ускоренное членство в НАТО
Олаф Шольц
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь