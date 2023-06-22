Войска РФ пытаются возобновить наступление на восточном направлении — Нацгвардия

В течение недели основные усилия войск РФ были сосредоточены на попытках возобновления наступательных действий в восточной операционной зоне с целью отвлечения резервов Сил обороны на фоне контрнаступления.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

— На Купянском, Лиманском и Северском направлениях на прошлой неделе враг проводил безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применял реактивную артиллерию и авиацию, — уточнил он.

По его словам, под Бахмутом гвардейские разведывательно-ударные расчеты 27 бригады продолжали уничтожать технику врага и полевые склады с боеприпасами, постепенно истощая возможности противника вести активную оборону.

— На Мелитопольском направлении в течение недели подразделения Нацгвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия, а также осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей, вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач, — рассказал полковник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 484-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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